В Бурятии через суд устранят нарушения закона в сфере ЖКХ

С заявлением в прокуратуру обратились жильцы дома



Жители многократного дома села Старое Татаурово Прибайкальского района Бурятии обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку исполнение закона при оказании коммунальных услуг.



Установлено, что ресурсоснабжающей организацией допускаются нарушения правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утверждённых постановлением правительства Российской Федерации. Организация не приняла мер к проведению ремонта инженерных систем и коммуникаций, подходящих к жилому дому, находящемуся на обслуживании, не обеспечено качественное функционирование системы водоотведения.



В суд был направлен иск об обязании ресурсоснабжающей организации провести осмотр канализационной сети, составить план мероприятий по технической эксплуатации сети, обеспечив их выполнение.



Прибайкальский районный суд удовлетворил иск.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

