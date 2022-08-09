С заявлением в прокуратуру обратились жильцы дома
Жители многократного дома села Старое Татаурово Прибайкальского района Бурятии обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку исполнение закона при оказании коммунальных услуг.
Установлено, что ресурсоснабжающей организацией допускаются нарушения правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утверждённых постановлением правительства Российской Федерации. Организация не приняла мер к проведению ремонта инженерных систем и коммуникаций, подходящих к жилому дому, находящемуся на обслуживании, не обеспечено качественное функционирование системы водоотведения.
В суд был направлен иск об обязании ресурсоснабжающей организации провести осмотр канализационной сети, составить план мероприятий по технической эксплуатации сети, обеспечив их выполнение.
Прибайкальский районный суд удовлетворил иск.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
В Бурятии через суд устранят нарушения закона в сфере ЖКХ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С заявлением в прокуратуру обратились жильцы дома
Мужчина прятал находку на полу под досками
Соревнования пройдут в двух возрастных категориях
Часть секций проведут в Чите и Усть-Илимске
Местами ожидаются дожди и грозы
Местом проведения соревнований останется коса Посольского сора
«Эрын гурбан наадан» состоятся в Тугнуйском дацане
Объявлены основные мероприятия, посвящённые празднику животноводов и Дню Республики Тыва
Они будут переданы детям из республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Посетителям будут показаны сотни единиц вооружения и военной техники
Заявки принимаются до 11 августа
По словам руководителя Росводресурсов, прогноз благоприятный
Республика принимает участие в конкурсе в третий раз
Региональную памятную дату отмечают в крае 9 августа
Главным мероприятием фестиваля будет гала-концерт 18 августа