Мужчина прятал находку на полу под досками
Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Мужчина в декабре 2021 года на чердаке помещения фермерского хозяйства нашёл нарезное огнестрельное оружие – карабин, изготовленный самодельным способом, и 40 патронов к нему. Впоследствии он спрятал оружие и патроны в этом же помещении на полу под досками и незаконно хранил, чтобы использовать в будущем.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие в феврале 2022 года.
- Закаменский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года ограничения свободы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор не вступил в законную силу.
Жителя Бурятии осудили за найденный самодельный карабин
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С заявлением в прокуратуру обратились жильцы дома
Мужчина прятал находку на полу под досками
Соревнования пройдут в двух возрастных категориях
Часть секций проведут в Чите и Усть-Илимске
Местами ожидаются дожди и грозы
Местом проведения соревнований останется коса Посольского сора
«Эрын гурбан наадан» состоятся в Тугнуйском дацане
Объявлены основные мероприятия, посвящённые празднику животноводов и Дню Республики Тыва
Они будут переданы детям из республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Посетителям будут показаны сотни единиц вооружения и военной техники
Заявки принимаются до 11 августа
По словам руководителя Росводресурсов, прогноз благоприятный
Республика принимает участие в конкурсе в третий раз
Региональную памятную дату отмечают в крае 9 августа
Главным мероприятием фестиваля будет гала-концерт 18 августа