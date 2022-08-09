Жителя Бурятии осудили за найденный самодельный карабин

Мужчина прятал находку на полу под досками



Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.



Мужчина в декабре 2021 года на чердаке помещения фермерского хозяйства нашёл нарезное огнестрельное оружие – карабин, изготовленный самодельным способом, и 40 патронов к нему. Впоследствии он спрятал оружие и патроны в этом же помещении на полу под досками и незаконно хранил, чтобы использовать в будущем.



Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие в феврале 2022 года.



- Закаменский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года ограничения свободы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.

