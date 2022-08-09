09 августа

08 августа

Популярное

Жителя Бурятии осудили за найденный самодельный карабин

Жителя Бурятии осудили за найденный самодельный карабин
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина прятал находку на полу под досками

Житель Закаменского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Мужчина в декабре 2021 года на чердаке помещения фермерского хозяйства нашёл нарезное огнестрельное оружие – карабин, изготовленный самодельным способом, и 40 патронов к нему. Впоследствии он спрятал оружие и патроны в этом же помещении на полу под досками и незаконно хранил, чтобы использовать в будущем. 

Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие в феврале 2022 года.

- Закаменский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года ограничения свободы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.
суд прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии через суд устранят нарушения закона в сфере ЖКХ
В Бурятии через суд устранят нарушения закона в сфере ЖКХ
Общество, 09.08.2022
С заявлением в прокуратуру обратились жильцы дома 
Жителя Бурятии осудили за найденный самодельный карабин
Жителя Бурятии осудили за найденный самодельный карабин
Общество, 09.08.2022
Мужчина прятал находку на полу под досками 
В райцентре Бурятии состоится турнир по баскетболу
В райцентре Бурятии состоится турнир по баскетболу
Общество, 09.08.2022
Соревнования пройдут в двух возрастных категориях
В Иркутске пройдёт Байкальский молодёжный фестиваль науки
В Иркутске пройдёт Байкальский молодёжный фестиваль науки
Общество, 09.08.2022
Часть секций проведут в Чите и Усть-Илимске
В Бурятии потеплеет до +27
В Бурятии потеплеет до +27
Общество, 09.08.2022
Местами ожидаются дожди и грозы 
В Бурятии состоится водный фестиваль «Байкальский ветер»
В Бурятии состоится водный фестиваль «Байкальский ветер»
Общество, 08.08.2022
Местом проведения соревнований останется коса Посольского сора
В районе Бурятии проведут «Три игры мужей»
В районе Бурятии проведут «Три игры мужей»
Общество, 08.08.2022
«Эрын гурбан наадан» состоятся в Тугнуйском дацане
В Туве отпразднуют «Наадым» и День республики
В Туве отпразднуют «Наадым» и День республики
Общество, 08.08.2022
Объявлены основные мероприятия, посвящённые празднику животноводов и Дню Республики Тыва
В Улан-Удэ собирают школьные принадлежности для соццентра
В Улан-Удэ собирают школьные принадлежности для соццентра
Общество, 08.08.2022
Они будут переданы детям из республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Форум «Армия» пройдёт на Дальнем Востоке с 19 по 21 августа
Форум «Армия» пройдёт на Дальнем Востоке с 19 по 21 августа
Общество, 08.08.2022
Посетителям будут показаны сотни единиц вооружения и военной техники
В Улан-Удэ проведут соревнования по баскетболу 3х3
В Улан-Удэ проведут соревнования по баскетболу 3х3
Общество, 08.08.2022
Заявки принимаются до 11 августа
Вода в Байкале прибывает примерно на 1 см в день
Вода в Байкале прибывает примерно на 1 см в день
Общество, 08.08.2022
По словам руководителя Росводресурсов, прогноз благоприятный
Студенты Бурятии поборются за звание «Мисс и Мистер Студенчество России»
Студенты Бурятии поборются за звание «Мисс и Мистер Студенчество России»
Общество, 08.08.2022
Республика принимает участие в конкурсе в третий раз
В Чите почтут память жертв политических репрессий
В Чите почтут память жертв политических репрессий
Общество, 08.08.2022
Региональную памятную дату отмечают в крае 9 августа
10 августа в Улан-Удэ стартует Байкальский танцевальный фестиваль
10 августа в Улан-Удэ стартует Байкальский танцевальный фестиваль
Общество, 08.08.2022
Главным мероприятием фестиваля будет гала-концерт 18 августа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^