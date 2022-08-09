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В Бурятии потеплеет до +27

В Бурятии потеплеет до +27
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Местами ожидаются дожди и грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 августа по республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +22,+27, местами +15,+20.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +24,+26.
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