Местами ожидаются дожди и грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 августа по республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +22,+27, местами +15,+20.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +24,+26.
В Бурятии потеплеет до +27
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 09.08.2022
Местами ожидаются дожди и грозы
Местом проведения соревнований останется коса Посольского сора
«Эрын гурбан наадан» состоятся в Тугнуйском дацане
Объявлены основные мероприятия, посвящённые празднику животноводов и Дню Республики Тыва
Они будут переданы детям из республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Посетителям будут показаны сотни единиц вооружения и военной техники
Заявки принимаются до 11 августа
По словам руководителя Росводресурсов, прогноз благоприятный
Республика принимает участие в конкурсе в третий раз
Региональную памятную дату отмечают в крае 9 августа
Главным мероприятием фестиваля будет гала-концерт 18 августа
В Бурятии завершился экологический марафон «Зелёный Десант»
Сына назвали в честь отца
Участие в тайлгане «Арын 13 ноёд» приняли священнослужители из Бурятии
В Агинском округе прошёл чемпионат по бурятской борьбе «Барилдаан»