Жителей Бурятии призывают не губить деревья хии-моринами













В комментариях подписчики назвали это зрелище печальным и присоединились к просьбе автора:



«Просто ужас, люди не понимают, по сути, ничего»,



«Да уж... Всё, что через край, то и выше крыши, но ниже всякого разума. Особо верующих»,



«Да, взрослым верующим людям надо думать головой прежде, чем вешать где попало хадаки! И детей учить на живые деревья не вешать, а лучше мысленно помолиться о всех живых существах. Берегите природу!»,



«Если у бурят есть вера в духов местности, то почему бы в дацанах не создать правило не вешать на деревья. Религия-то религией, а деревья живые погибают из-за них. Да и дацан мог бы ввести день очищения от этого типа подношения духов местности!»



Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году жительница Бурятии



В мае 2021 года



Летом 2019 года в Бурятии общественники



Как сообщал «Байкал-Daily», в Иволгинском дацане



В комментариях подписчики назвали это зрелище печальным и присоединились к просьбе автора:«Просто ужас, люди не понимают, по сути, ничего»,«Да уж... Всё, что через край, то и выше крыши, но ниже всякого разума. Особо верующих»,«Да, взрослым верующим людям надо думать головой прежде, чем вешать где попало хадаки! И детей учить на живые деревья не вешать, а лучше мысленно помолиться о всех живых существах. Берегите природу!»,«Если у бурят есть вера в духов местности, то почему бы в дацанах не создать правило не вешать на деревья. Религия-то религией, а деревья живые погибают из-за них. Да и дацан мог бы ввести день очищения от этого типа подношения духов местности!»Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году жительница Бурятии наглядно показала, как эти ленточки уродуют деревья . Она резко высказалась о верующих, которые «издеваются над деревьями», а потом идут молиться.В мае 2021 года прошла акция по снятию хии-моринов и ленточек с веток деревьев на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ.Летом 2019 года в Бурятии общественники запустили марафон «Хватит душить деревья» , призывающий не вешать синтетические хадаки, хии-морины, зурамы, сэмэлгэ на живые деревья. Организаторы акции также призвали снимать с деревьев удушающие их ткани. Одними из первых к марафону присоединились ламы Тугнуйского дацана. Они выложили фотоотчёт о проделанной работе на странице в соцсети. Неравнодушные люди освободили деревья от губящей синтетики, а затем лама сжёг все собранные ткани.Как сообщал «Байкал-Daily», в Иволгинском дацане появится специальная площадка для вывешивания хии-моринов

Деревья в лесу возле дацана в селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии увешали ритуальными ленточками. Здесь растёт молодой лес, так что синтетические ленточки неминуемо повредят растущие стволы деревьев.Шокированная этим зрелищем свидетельница обратилась к жителям Бурятии с просьбой не вязать ленты и хии-морины на деревьях, а также не мусорить. Свою просьбу она опубликовала через паблик «Аноним 03».- Почему верующие на месте костра бьют бутылки, всё в осколках. А деревья все в флажках (неужели нельзя сделать столбы, чтоб на них их завязывать). Дерево незаметно, но растёт, и его стягивают эти капроновые ленточки! Вредить деревьям нельзя! Это наши лёгкие. По лесочку идёшь и флажки старые валяются. Уважаемые жители, давайте не портить и так угасающую природу! – написала девушка.