Соревнования пройдут в двух возрастных категориях
Ко Дню физкультурника в райцентре Иволгинского района Бурятии проведут турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Соревнования состоятся 14 августа на центральном стадионе села Иволгинск. Турнир начнётся в 10:00.
Соревнования пройдут среди команд юношей 2008 г.р. и младше, а также между сборными юношей и мужчин 2007 г.р. и старше. Количество участников в каждой команде 3-4 человека.
Предварительные заявки принимаются до 13 августа на электронную почту: [email protected], сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
Возрастное ограничение 0+
В райцентре Бурятии состоится турнир по баскетболу
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