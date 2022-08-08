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Шаманы на Ольхоне поклонились Великим северным нойонам

Шаманы на Ольхоне поклонились Великим северным нойонам
Общество,  Фото:шаманский центр «Тэнгэри»
Участие в тайлгане «Арын 13 ноёд» приняли священнослужители из Бурятии

В Иркутской области 7 августа состоялся ХХ юбилейный летний тайлган «Арын 13 ноёд». В мероприятии на острове Ольхон приняли участие шаманы из Бурятии.

После прибытия представители республики поклонились воплощению тэнгэрианства и природному памятнику скале Шаманка (мыс Бурхан). Согласно верованиям именно на этой скале проходят собрания великих 13 хатов. Шаманка является дворцом одного из 13 хатов – Һотон ноён баабая. Он выполняет роль председателя собрания 13 северных нойонов. Кроме того, Һотон ноён баабай является хозяином Ольхона, сообщает шаманский центр «Тэнгэри».

20-й тайлган поклонения Великим 13 северным нойонам, хранителям и покровителям всего живого на территории от Урала до Приморья, собрал множество шаманов как с России, так и из других стран. Участие в молебне в местности Малый Хужир приняло около 60 священнослужителей. Каждый шаман превознёс свои молитвы всем божествам, моля их о благополучии и процветании населения. Традиционно божествам для угощения были преподнесены берёзовая роща и жертвенный баран.

- На призывы шаманов спустились онгоны-предки, хранители родов, и высшие Тэнгрины: Арын 13 Ноёд, Хиhаан Улаан Тэнгэри, Дархан Тэнгэри, Хойморой Эжы, Манжилай. Все божества даровали благословление всем присутствующим и молящимся, а также своё покровительство. Знаком одобрения послужил орёл, облетевший место проведения тайлгана, - рассказали в центре «Тэнгэри».
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