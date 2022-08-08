В Улан-Удэ пройдёт фестиваль ТОСов Бурятии

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Жители и гости столицы республики смогут приобрести продукцию со всех районов региона



Ярмарка продукции со всех районов республики пройдёт 11 августа в Улан-Удэ в рамках третьего республиканского кустового фестиваля ТОСов. Представители районных ТОС для горожан и гостей Улан-Удэ развернут на площади Советов свои презентационные стенды и палатки с угощениями и сувенирной продукцией. Также посетителей фестиваля ждёт концертная программа.



С 10:00 на главной площади города торжественной колонной пройдут делегации ТОС каждого района республики. Целый день будет работать ярмарка ТОСовской продукции и изделий, будут представлены лучшие практики ТОС Бурятии, активистов наградят знаком «Лидер ТОС». Завершится фестиваль награждением победителей конкурсов, концертом с участием звёзд бурятской эстрады и праздничным салютом.



В мероприятии примут участие представители ТОС, а также представители органов государственной власти и органов местного самоуправления из других регионов России.



Напомним, что в этом году фестиваль ТОС проходит в новом формате и был организован на 5 площадках в муниципальных образованиях: Селенгинском, Кабанском, Северо-Байкальском, Мухоршибирском и Заиграевском районах. На пяти районных площадках прошли семинары – тренинги для активистов ТОС и круглые столы с участием глав районов, городских и сельских поселений, председателей и активистов ТОС, общественных организаций, представителей СМИ. Участники фестиваля проявили свои таланты в конкурсе творческих номеров, а мастера народного промысла ТОС представили изделия и сувенирную продукцию на арт-выставке. В работе каждой площадки принял участие глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.



Фестиваль территориального общественного самоуправления – значимое мероприятие для территориальных общественных самоуправлений и активных жителей Бурятии. На сегодняшний день на территории Республики Бурятия движение ТОС продолжает активно развиваться: зарегистрировано и действуют более 2000 ТОС, 9 ассоциаций ТОС. Республика Бурятия остаётся признанным регионом – лидером ТОСовского движения.



Организаторами III республиканского фестиваля ТОС выступили администрация главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия, ресурсный центр поддержки ТОС Республики Бурятия и региональная ассоциация территориальных общественных самоуправлений Республики Бурятия.



Возрастное ограничение 0+

