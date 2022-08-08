В «закаменских Альпах» в Бурятии кипит жизнь

Перед фотоловушкой прогуливаются изюбри и кабаны
В Снежинском заказнике в Бурятии фотоловушки засняли изюбрей и кабанов. Интересными кадрами поделилось БУ «Бурприрода». Специалисты поделились этими снимками, прокомментировав одной фразой: «Жизнь кипит».
- Ещё эти места называют «Закаменскими Альпами» в силу их труднодоступности, - отметили в «Бурприроде».
Снежинский заказник - самый крупный в Бурятии заказник (площадь – 238,48 тыс. га). Он расположен в северо-восточной части Закаменского района и занимает обширную водосборную территорию реки Снежной в центральной части хребта Хамар-Дабан.
Здесь обитают изюбрь, лось, сибирская косуля, кабарга, кабан, соболь, горностай, ласка, колонок, рысь, росомаха, лисица, бурый медведь, волк и другие. В гольцовой части заказника обитает находящаяся на грани исчезновения хамар-дабанская популяция диких северных оленей.
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Перед фотоловушкой прогуливаются изюбри и кабаны
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