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Волонтёры из Монголии и Боливии помогли очистить Байкал

Волонтёры из Монголии и Боливии помогли очистить Байкал
Общество,  Фото:группа проекта «Сохраним Байкал»
В Бурятии завершился экологический марафон «Зелёный Десант»

6 августа на берегу озёра Байкал, в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии прошёл заключительный 3-й этап экологического марафона «Зелёный Десант», в котором приняли участие более 140 добровольцев из 20 городов России, Монголии и Боливии, а также волонтёры «Байкальской Береговой Службы».

Добровольцы в игровом формате очистили берег Байкала, протяжённостью 4 км, от крупного и мелкого коммунального мусора. Всего было собрано более 1,6 тонны отходов. Все собранные отходы были вывезены региональным оператором на перегрузку. Лучшие команды были награждены памятной сувенирной продукцией от организаторов и партнёров акции.

Напомним, что ранее волонтёры «Байкальской Береговой Службы» провели рейды на территории ООПТ в районе мыса Безымянный, где располагается лагерь добровольцев, а также на пляжах возле деревни Безымянка и посёлка Пески. Проведён мониторинг территории, агитационно-просветительская работа с туристами и ликвидация стихийных свалок, собрано около 50 мешков различного мусора. Лагерь продолжит работу до 10 августа. Об этом сообщает группа проекта «Сохраним Байкал».
волонтеры Бурятия Байкал добровольчество уборка мусора мусор экология акция Монголия

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