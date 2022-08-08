В Бурятии завершился экологический марафон «Зелёный Десант»
6 августа на берегу озёра Байкал, в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии прошёл заключительный 3-й этап экологического марафона «Зелёный Десант», в котором приняли участие более 140 добровольцев из 20 городов России, Монголии и Боливии, а также волонтёры «Байкальской Береговой Службы».
Добровольцы в игровом формате очистили берег Байкала, протяжённостью 4 км, от крупного и мелкого коммунального мусора. Всего было собрано более 1,6 тонны отходов. Все собранные отходы были вывезены региональным оператором на перегрузку. Лучшие команды были награждены памятной сувенирной продукцией от организаторов и партнёров акции.
Напомним, что ранее волонтёры «Байкальской Береговой Службы» провели рейды на территории ООПТ в районе мыса Безымянный, где располагается лагерь добровольцев, а также на пляжах возле деревни Безымянка и посёлка Пески. Проведён мониторинг территории, агитационно-просветительская работа с туристами и ликвидация стихийных свалок, собрано около 50 мешков различного мусора. Лагерь продолжит работу до 10 августа. Об этом сообщает группа проекта «Сохраним Байкал».
Волонтёры из Монголии и Боливии помогли очистить Байкал
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