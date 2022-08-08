Баннер установлен по дороге в Сосновый Бор
В социальных сетях, в частности, в паблике «Аноним 03» появились фотографии уличного билборда, посвящённого памяти участника спецоперации на Украине Аюшеева Жаргала Вячеславовича.
Жаргал Аюшеев был уроженцем Баргузинского района. Заключил контракт после прохождения срочной службы, служил в Улан-Удэ. Погиб в ходе спецоперации в марте. За проявленные отвагу и героизм посмертно награждён орденом Мужества.
В память о нём установлен большой баннер по дороге в Сосновый Бор. Однако на баннере допустили орфографическую ошибку, написав слово «наших» через буква «е».
Такая оплошность вызвала бурную реакцию жителей Бурятии в социальных сетях.
«Ситуация с грамотностью катастрофическая», «Как не стыдно! Не могли написать без ошибки? Это такая дань уважения герою?!», «Ужас, слов нет», - комментируют ситуацию пользователи.
Появится ли на этом месте новый баннер с исправлением, на данный момент неизвестно.
Улан-удэнцы возмущены ошибкой на баннере в честь погибшего военного
Общество, Фото:
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