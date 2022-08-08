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Учёные установили автоматические станции мониторинга уровня Байкала

Учёные установили автоматические станции мониторинга уровня Байкала
Общество,  Фото:ЛИН СО РАН
Новые станции в автоматическом режиме выполняют высокоточные измерения уровня озера

В июле учёные Лимнологического института СО РАН установили тестовые автоматические гидрометеорологические станции мониторинга уровня озера Байкал и метеопараметров. Оборудование установлено в северной котловине озера.

Водолазные работы проводились в том числе с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Ровбилдер», сообщили в Лимнологическом институте.

Станции в автоматическом режиме выполняют высокоточные (до нескольких миллиметров) измерения уровня озера, а также основных метеорологических параметров (температура и влажность воздуха, скорость и направления ветра, атмосферное давление, количество осадков, уровень ультрафиолета и солнечная радиация). Полученные данные аккумулируются в энергонезависимой памяти и параллельно передаются на сервер Института.

Новые станции дополнили сеть наблюдения за уровнем озера Байкал. Сейчас с периодичностью в одну минуту шесть станций получают информацию об уровне озера и метеопараметрах со всей акватории. Сеть позволяет изучать особенности стоячих волн (сейш) в отдельных котловинах озера и Байкала в целом, а также будет способствовать совершенствованию методики определения реального уровня озера.

Байкал уровень воды ученые

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