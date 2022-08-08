Соревнования собрали более 120 участников
С 3 по 6 августа в Тюмени проходил Кубок России по дзюдо (спорт глухих). Соревнования собрали на татами Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» более 120 участников в возрасте 18 лет и старше из 21 субъекта РФ.
На Кубке России достойно выступила спортсменка из Бурятии Анна Гнеушева, студентка агрономического факультета БГСХА. Она завоевала серебряную медаль.
Анна уже не раз становилась победителем и призёром республиканских и российских соревнований.
- Так, на чемпионате России по самбо, который проходил с 1 по 4 апреля в Зеленограде, Анна Гнеушева стала победительницей. Тренирует её Анна Смирнова, мастер спорта России по вольной борьбе, - сообщили в БГСХА.
Дзюдоистка из Бурятии стала серебряным призёром Кубка России
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