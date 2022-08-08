В Иркутской области медведь попрошайничает на трассе









Подписчики взывают к благоразумию туристов и водителей и просят перестать подкармливать медведя.



О том, что медведей ни в коем случае нельзя угощать едой, специалисты не раз напоминали жителям Бурятии. Косолапые не голодают – пищи в лесу для них достаточно.



- Однако, начав подкармливать зверя, вы воспитаете в нём попрошайку, который будет потом требовать корма, а в его отсутствии станет агрессивным и способным напасть на человека, страх перед которым он теряет. Ваши действия, даже если вы сюда больше не вернётесь, поставят под угрозу жизнь других людей, -



О том, что встречи с хозяином тайги участились по вине человека,



- Попробовав однажды вкус консервов – тушёнки, сгущёнки – медведь не откажется от лёгкой и калорийной пищи в другой раз. При встрече с хищником, даже если он не проявляет агрессию, ни в коем случае не кормите зверя, это может привести к неприятным последствиям, - призывал он.

Подписчики взывают к благоразумию туристов и водителей и просят перестать подкармливать медведя.О том, что медведей ни в коем случае нельзя угощать едой, специалисты не раз напоминали жителям Бурятии. Косолапые не голодают – пищи в лесу для них достаточно.- Однако, начав подкармливать зверя, вы воспитаете в нём попрошайку, который будет потом требовать корма, а в его отсутствии станет агрессивным и способным напасть на человека, страх перед которым он теряет. Ваши действия, даже если вы сюда больше не вернётесь, поставят под угрозу жизнь других людей, - поясняли в ФГБУ «Заповедное Подлеморье» О том, что встречи с хозяином тайги участились по вине человека, пояснял недавно ветеран Байкальского заповедника Николай Володченков - Попробовав однажды вкус консервов – тушёнки, сгущёнки – медведь не откажется от лёгкой и калорийной пищи в другой раз. При встрече с хищником, даже если он не проявляет агрессию, ни в коем случае не кормите зверя, это может привести к неприятным последствиям, - призывал он.

В Иркутской области заметили медведя, который выходит на трассу к людям, чтобы выпросить угощения. Видео, на котором медведь подошёл вплотную к автобусу, появилось в группе «Диалог с народом» в соцсети «Вконтакте». По словам автора, дело происходит в Усть-Куте.- В Усть-Куте вежливый медведь выходит на трассу и просит вкусняшки. Лесной хищник уже стал звездой соцсетей, его фотографируют и снимают на камеру. На кадрах нашего подписчика видно, как медведь лихо встаёт на задние лапы и ждёт угощения. В полный рост зверь довольно внушительных размеров, но не смотря на страх автоводители продолжают подкармливать косолапого. Эксперты утверждают, что кормить зверя категорически запрещено. Но он так вежливо выпрашивает вкусняшки, что ему никто не может отказать, - говорится в сообщении.На видео можно наблюдать медведя, который сидит возле дороги и следит за подъезжающим транспортом. Когда автобус останавливается, медведь подбегает к нему и встаёт на задние лапы. При этом зверь не предпринимает попыток проникнуть в салон. Некоторое время он находится рядом, затем отбегает к деревьям и дальше наблюдает оттуда, пока люди в автобусе оживлённо обсуждают неожиданного посетителя.