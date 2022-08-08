В Бурятии выберут самый большой рыбный пирог

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 августа в Кабанском районе Бурятии состоится «Праздник рыбного пирога. Посольский пирог». Начало – в 11 часов.
Сегодня раскрыли подробности необычного мероприятия. Его организуют за счёт выигранного гранта от министерства туризма Бурятии.
Пройдёт праздник пирога в селе Посольское на берегу Байкала. Это одно из самых старых сёл региона, образованное в 1653 году. В 2021 году оно было официально включено в список самых красивых деревень России.
- Село Посольское – самое красивое село. В 2021-м году наше село вошло в перечень самых красивых сёл в России. Село наше имеет богатую историю, там находится памятник федерального значения - Спасо-Преображенский монастырь. Ну и конечно же, село рыбацкое, здесь свои традиции, своя культура, - рассказал заместитель руководителя администрации Кабанского района по экономике и финансам Сергей Поломошин.
В этот день будут проведены конкурсы, пройдёт культурная программа и будет организована выставочная ярмарка.
Запланированы конкурс традиционной культуры, конкурс «рыбный стол» и конкурс на самый большой пирог. Пироги будут готовить из различных видов рыбы, в том числе, северного омуля.
Мероприятие пройдёт в республике впервые. Ранее оно было презентовано на выставке Baikal Travel Mart, где заняло Гран-при.
Подать заявки на участие могут все желающие жители районов Бурятии, а также представители организаций.
Среди участников будут представители общепита, а также местные жители. В том числе на мероприятии можно будет попробовать настоящую рыбную уху.
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