В Бурятии устроят Open air на Байкале

Зрителей приглашают на танцевальный фестиваль Baikal Dance Festival



В Бурятии состоится танцевальный фестиваль Baikal Dance Festival. Фестиваль пройдёт с 10 по 21 августа на разных площадках, среди которых ТЦ «Форум», Бурятский театр оперы и балета, а на берегу Байкала устроят Open air.



В этом году фестиваль будет посвящён экологии.



Зрители получат возможность увидеть выступления артистов балета – выпускников разных поколений Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Сахьяновой и Абашеева.



Главным мероприятием фестиваля станет гала-концерт в Бурятском театре оперы и балета. В нём примут участие артисты балета, работающие в ведущих театрах страны: Трофим Маланов (Мариинский театр), Юлия Шункова (театр Бориса Эйфмана), Елизавета Борулёва (театр балета имени Юрия Григоровича), Елена Именхоева (театр «Балет Москва), Владислав Дубенко (театр классического балета Касаткиной и Василёва) и др. В концерте примут участие солисты Бурятского театра.



На гала-концерте откроется фонд помощи артистам балета «Балет Бурятии». Специальным гостем на открытии станет президент Ассоциации музыкальных театров, директор всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку», художественный руководитель МГАДМТ имени Сац, профессор ГИТИСа Георгий Исаакян.



Билеты на концерт можно будет приобрести по «Пушкинской карте».



Изюминкой фестиваля станет Open air на Байкале. Пройдёт он на территории особой экономической зоны «Пески» 20 августа. Зрители смогут увидеть проект Бурятского государственного театра оперы и балета «PRO Балет», а также поучаствовать в мастер-классе по балету для всех желающих.



Начало мероприятия в 18:00, вход свободный.





Возрастное ограничение 6+

