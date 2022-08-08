В Бурятии возводят мантру за благополучное завершение спецоперации







В июле 2022 года жители села Эрхирик начали выкладывать на горе Сагаан Хада мантру «Ом мани бадмэ хум». На её создание ушло несколько недель.



Все работы проводились исключительно силами добровольцев, набор которых вела председатель ТОС «Солидарность» Лодонова Сэсэг.



Мантра выложена из доломита, который жителям предоставила фирма по производству камня.



Высота каждой буквы составляет примерно 20 метров. Лишь на первую часть мантры (буквы ОМ) ушло около 25 тонн доломита.



В одном из субботников принимали участие более 80 добровольцев со всей республики.



- Всё это за благополучное завершение спецоперации на Украине и во благо живущих на этой Земле, - цитирует газета «Вперёд» активистов.





В селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии завершился первый этап возведения мантры на горе, сообщает районная газета «Вперёд».