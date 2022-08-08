Министр культуры Бурятии показала ход ремонта в Бурдраме

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятском драматическом театре идёт масштабный ремонт. Как идут работы работ по обновлению театра, на видео показала министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.
- Этим летом у нас обновляются целых три театра, и в их числе театр бурятской драмы. На 2022 год было выделено на ремонт театра 7 млн 720 тысяч рублей из федерального, бюджета и такая же сумма 7 млн 720 тысяч рублей на ремонт мастерских, но уже из республиканского бюджета. По театру: мы обновили фасад здания, сделали бетонную отмостку по всему периметру здания. Внутри, в фойе и репетиционном зале, покрасили стены, балкон, полностью переделываем дамскую комнату. В зрительном зале полностью меняем полы, а на сцене и за ней сделали огнезащитную обработку и покраску металлических поверхностей, - сообщила Соёлма Дагаева.
По словам министра культуры, мастерские находились в почти аварийном состоянии: система отопления, противопожарного водоснабжения, вентиляция и канализация, отсутствие системы вытяжки, прогнившие полы – всё это требовало капитального ремонта, которого не было с 1982 года.
- В 2018 году мы сделали только часть работы: столярный цех, подсобное помещение столярного цеха, часть художественного цеха, сантехнический узел, систему вытяжки. Завершение всех работ ждём до конца августа, и к новому сезону у нас будет посвежевший Бурдрам и полностью обновлённые его мастерские, - поделилась Соёлма Дагаева.
Также ремонт идёт в Бурятском театре оперы и балета. Как сообщал «Байкал-Daily», ремонт проходит в два этапа. В прошлом году были отремонтированы фойе и зрительный зал, в этом году театр преобразится внешне.