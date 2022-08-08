Женщина содержится в СИЗО
Прокуратура Бурятии вместе с уполномоченным по правам человека Юлией Жамбаловой провели проверку в следственном изоляторе №1 в Улан-Удэ.
В ходе проверки особое внимание обратили на соблюдение гарантированных законом прав содержащихся в изоляторе женщин и несовершеннолетних, создание надлежащих условий содержания под стражей. Проверили соблюдение прав осуждённых и арестованных на материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение.
Кроме того, состоялся личный приём. Всего принято девять взятых под стражу человек и осуждённых, отбывающих уголовное наказание в отряде хозяйственного обслуживания следственного изолятора.
- Поводом для ряда обращений явились вопросы организации свидания с родственниками, в том числе с детьми. Поднимали тему трудоустройства после освобождения из мест лишения свободы. Одна из обвиняемых пожаловалась на некачественное оказание медицинской помощи в условиях следственного изолятора, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Всем обратившимся дано разъяснение законодательства, уточнили в прокуратуре.
В Улан-Удэ осуждённая пожаловалась на некачественную медпомощь
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