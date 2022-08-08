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Северобайкальск принял фестиваль боевых искусств «Байкальский шторм»

Северобайкальск принял фестиваль боевых искусств «Байкальский шторм»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Северобайкальска
Соревнования проводились по трём видам спортивных единоборств

6 августа в Северобайкальске прошёл первый фестиваль боевых искусств «Байкальский шторм – 2022». Спортивное событие собрало на центральной площади города большое количество любителей боевых искусств.

Бои лучших спортсменов из Северобайкальска, Братска, Красноярска и Москвы прошли по трём видам спортивных единоборств: бокс, ММА и национальной борьбе «Бухэ барилдаан».

В результате проведённых боёв в боксе победу одержали: Ярослав Ананин, Никита Вагин, Михаил Теблоев. Главный бой по боксу выиграл Валерий Банзаракцаев. Все спортсмены представляли Северобайкальск.

Победителями по ММА стали: Максим Бессарабов (Красноярск), Али Махмудов (Северобайкальск). Главный бой по ММА выиграл Владимир Баранов (Северобайкальск).

Главный поединок фестиваля за звание абсолютного чемпиона по национальной борьбе «Бухэ барилдаан» и специальный приз главы Бурятии выиграл Даши Балданов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.

Северобайкальск Бурятия фестиваль бокс ММА национальная борьба спорт

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