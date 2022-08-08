Северобайкальск принял фестиваль боевых искусств «Байкальский шторм»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Северобайкальска

Соревнования проводились по трём видам спортивных единоборств



6 августа в Северобайкальске прошёл первый фестиваль боевых искусств «Байкальский шторм – 2022». Спортивное событие собрало на центральной площади города большое количество любителей боевых искусств.



Бои лучших спортсменов из Северобайкальска, Братска, Красноярска и Москвы прошли по трём видам спортивных единоборств: бокс, ММА и национальной борьбе «Бухэ барилдаан».



В результате проведённых боёв в боксе победу одержали: Ярослав Ананин, Никита Вагин, Михаил Теблоев. Главный бой по боксу выиграл Валерий Банзаракцаев. Все спортсмены представляли Северобайкальск.



Победителями по ММА стали: Максим Бессарабов (Красноярск), Али Махмудов (Северобайкальск). Главный бой по ММА выиграл Владимир Баранов (Северобайкальск).



Главный поединок фестиваля за звание абсолютного чемпиона по национальной борьбе «Бухэ барилдаан» и специальный приз главы Бурятии выиграл Даши Балданов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.



