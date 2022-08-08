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В Бурятии 85% лесных пожаров тушат в первые сутки

В Бурятии 85% лесных пожаров тушат в первые сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За минувшие сутки пожаров не зарегистрировано

В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За прошедшие сутки лесных пожаров не зарегистрировано.

- Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрирован 301 лесной пожар на площади 5,6 тыс га. За аналогичный период прошлого года зарегистрирован 131 лесной пожар на площади 1,8 тыс га. За аналогичный период 2020 года площадь, пройденная огнем, составила 89,9 тыс га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки – 85,6%.

В республике действует особый противопожарный режим.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.

лесные пожары

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