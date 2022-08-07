Алексей Юсупов родился в Заиграевском районе
5 августа в Москве прошёл турнир по смешанным боевым искусствам суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В поединках предварительного карда выступил спортсмен из Бурятии Алексей Юсупов.
Уроженец Заиграевского района одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над Евгением Будяковым. В настоящее время Алексея Юсупов представляет московский клуб «Patriot Pro».
Напомним, что главным поединком вечера стала встреча американца Джеффа Монсона и россиянина Вячеслава Дацика. Дацик победил единогласным решением судей.
Боец из Бурятии выиграл бой «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Общество, Фото:
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