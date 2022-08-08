Утром в республике возможны туманы
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 8 августа, по республике: по северным районам неустойчивая погода и дожди; в Северо-Байкальском районе местами сильные дожди; по остальной территории преимущественно без осадков, днём по юго-западу возможны грозы с кратковременным дождём. Утром при прояснении туманы.
Ветер северо-западный 4-9 м/с, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +22,+27; по северному Прибайкалью и северу республики местами +15,+20.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +23,+25.
В Улан-Удэ потеплеет
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