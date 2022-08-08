В Улан-Удэ потеплеет

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Утром в республике возможны туманы



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 8 августа, по республике: по северным районам неустойчивая погода и дожди; в Северо-Байкальском районе местами сильные дожди; по остальной территории преимущественно без осадков, днём по юго-западу возможны грозы с кратковременным дождём. Утром при прояснении туманы.



Ветер северо-западный 4-9 м/с, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +22,+27; по северному Прибайкалью и северу республики местами +15,+20.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +23,+25.

