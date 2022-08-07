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Бурятская группа станет хедлайнером фестиваля в Санкт-Петербурге

Бурятская группа станет хедлайнером фестиваля в Санкт-Петербурге
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
«Намгар» примет участие в этническом фестивале «Музыки мира»

13 и 14 августа в самом центре Петербурга состоится седьмой этнический фестиваль «Музыки мира». На одной площадке встретятся джаз и рок, электронная музыка и фьюжн, афро-кубинские ритмы и балканские мотивы.

Хедлайнером фестиваля станут бурятские этно-рокеры – группа «Намгар». Семь лет назад они первыми получили приглашение выступить на первом фестивале «Музыки мира». Их выступление станет завершающим в концерте 13 августа в Шереметевском дворце.

Также среди участников авторский проект Нарека Геворгяна «Narek», группы «Неизвестный композитор», «Balkanimans band», «Изумруд», «Аfrock», «Старица», «Vetka folk», «Plusfive», Катя Ямщикова и Тина Кузнецова с музыкальным проектом «Zventa sventana». Кроме этого, в программе фестиваля пройдут экскурсии, мастер-классы, творческие встречи с музыкантами и мастерами музыкальных инструментов, сообщают организаторы фестиваля.

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музыка фестиваль Бурятия концерт

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