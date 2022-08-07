«Намгар» примет участие в этническом фестивале «Музыки мира»
13 и 14 августа в самом центре Петербурга состоится седьмой этнический фестиваль «Музыки мира». На одной площадке встретятся джаз и рок, электронная музыка и фьюжн, афро-кубинские ритмы и балканские мотивы.
Хедлайнером фестиваля станут бурятские этно-рокеры – группа «Намгар». Семь лет назад они первыми получили приглашение выступить на первом фестивале «Музыки мира». Их выступление станет завершающим в концерте 13 августа в Шереметевском дворце.
Также среди участников авторский проект Нарека Геворгяна «Narek», группы «Неизвестный композитор», «Balkanimans band», «Изумруд», «Аfrock», «Старица», «Vetka folk», «Plusfive», Катя Ямщикова и Тина Кузнецова с музыкальным проектом «Zventa sventana». Кроме этого, в программе фестиваля пройдут экскурсии, мастер-классы, творческие встречи с музыкантами и мастерами музыкальных инструментов, сообщают организаторы фестиваля.
Возрастное ограничение 0+
Бурятская группа станет хедлайнером фестиваля в Санкт-Петербурге
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Было вывезено около 70 кубов мусора
«Намгар» примет участие в этническом фестивале «Музыки мира»
В Иркутской области пройдёт первенство по силовому многоборью
Сборная республики завоевала ещё 5 медалей
Приём документов стартовал 1 июля
Турнир по тайскому боксу состоится в Куала-Лумпуре
В Иволгинске заменят 14 колонок
По республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
Победу завоевали представители Иркутской области
Юный спортсмен стал лучшим в весовой категории до 52 кг
Торжества проходили в посёлке Новонукутский
Ночные температуры уже довольно низкие
Шесть выпускников приступили к исполнению служебных обязанностей
Дынная муха серьёзно вредит сельскому хозяйству
Находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от правосудия