Бурятская группа станет хедлайнером фестиваля в Санкт-Петербурге

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

«Намгар» примет участие в этническом фестивале «Музыки мира»



13 и 14 августа в самом центре Петербурга состоится седьмой этнический фестиваль «Музыки мира». На одной площадке встретятся джаз и рок, электронная музыка и фьюжн, афро-кубинские ритмы и балканские мотивы.



Хедлайнером фестиваля станут бурятские этно-рокеры – группа «Намгар». Семь лет назад они первыми получили приглашение выступить на первом фестивале «Музыки мира». Их выступление станет завершающим в концерте 13 августа в Шереметевском дворце.



Также среди участников авторский проект Нарека Геворгяна «Narek», группы «Неизвестный композитор», «Balkanimans band», «Изумруд», «Аfrock», «Старица», «Vetka folk», «Plusfive», Катя Ямщикова и Тина Кузнецова с музыкальным проектом «Zventa sventana». Кроме этого, в программе фестиваля пройдут экскурсии, мастер-классы, творческие встречи с музыкантами и мастерами музыкальных инструментов, сообщают организаторы фестиваля.



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