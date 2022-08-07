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«Байкальские богатыри» посоревнуются в буксировке автомобиля

«Байкальские богатыри» посоревнуются в буксировке автомобиля
Общество,  Фото:скриншот
В Иркутской области пройдёт первенство по силовому многоборью

В рамках проведения турнира «Русские богатыри Байкала» состоится первенство Иркутской области по силовому многоборью. Соревнования проводятся 13 августа в Шелехове, на прилегающей территории спортивного зала «Строитель». Парад открытия и начало соревнований в 13:00 часов.

Первенство командное. В соревнованиях участвуют сборные команды городов и районов Иркутской области, а также спортсмены сборных команд предприятий, организаций и инициативных групп Шелеховского района. Состав команды: 5 человек (4 участника 1 запасной). Требования к спортсменам: возраст от 18 лет, обладание практическими навыками выполнения физических упражнений.

Дисциплинами турнира станут:
1) Тяга автомобиля (в положении «стоя»). Участвует 2 человека от команды. Условия: вес автомобиля – 2,5 тонны, дистанция – 20 метров, лимит времени – 60 секунд.
2) Перетягивание палки. Принимают участие 2 человека от команды.
3) «Богатырская эстафета». Участвует 4 человека от команды. Первый участник должен любым доступным способом перенести 50 килограммовый мешок с песком (не касаясь мешком земли). Второй участник долженперенести две 32 килограммовые гири (чемоданы). Третий и четвёртый участники должны поочерёдно перенести колодец. Дистанция от линии до линии: 20 метров. Лимит времени не ограничен.
4) «Богатырская забава» (Перетягивание каната). Участвует 4 человек от команды. Соревнования проводятся в соответствии с правилами перетягивания каната по круговой системе.

Команда, занявшая первое место, награждается кубком и ценным призом, команды-призёры и победители в номинациях награждаются грамотами и дипломами. Мероприятие проходит в рамках фестиваля русской культуры «Байкал», сообщает федерация гиревого спорта Иркутской области.

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Иркутская область первенство силовое многоборье спорт

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