В Иркутской области обновили выплаты пациентам на гемодиализе

Приём документов стартовал 1 июля



С 1 августа министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области начало осуществлять выплаты гражданам, находящимся на гемодиализе. Новую ежемесячную социальную выплату для всех пациентов региона, которые проходят гемодиализ, вне зависимости от места жительства, было предложено приравнять к размеру прожиточного минимума.



– Размер выплаты на дорогу к месту проведения гемодиализа и аренду жилого помещения не соответствовал современной экономической ситуации. К тому же, её не получали пациенты, которые живут в местах проведения процедуры, а им также приходится добираться до медицинских учреждений. Теперь 1038 человек получают ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума. Сегодня это 14754 рубля, – рассказал губернатор области Игорь Кобзев.



Приём документов на обновлённую выплату начался с 1 июля. На сегодняшний день подано 437 заявлений. Гражданам, ранее получавшим ежемесячную выплату, пересчёт произведён автоматически, без обращения в органы социальной защиты населения.



Для предоставления ежемесячной социальной выплаты в необходимы: документ, удостоверяющий личность гражданина; медицинское заключение (справка) медицинской организации о наличии заболевания и прохождении процедур гемодиализа. Заявление и документы могут быть поданы путем личного обращения в органы социальной защиты населения, по почте или через МФЦ, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

