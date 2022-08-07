В райцентре Бурятии устанавливают автоматизированные водоколонки

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иволгинского района

В Иволгинске заменят 14 колонок



В этом году в райцентре Иволгинского района Бурятии запланирована замена 14 обычных водоколонок на автоматизированные. Из республиканского бюджета на эти цели выделено порядка 2,5 млн рублей.



На сегодняшний день в Иволгинске установлены десять автоматизированных колонок, ещё четыре – на подходе. После монтажа их подключат к электросетям, все разрешительные документы оформлены. Затем жители, желающие пользоваться автоматизированными колонками, должны оформить договор на водоснабжение в ООО «Спектр».



Опыт замены обычных колонок на автоматизированные в Иволгинском районе уже есть. В прошлом году пять объектов смонтировали в сёлах Сужа, Верхняя Иволга, улусе Нур-Селение. Работы произвели в рамках развития общественной инфраструктуры, их стоимость по контракту составила чуть более 1 млн рублей.



- Замена колонок дает положительный эффект. Во-первых, они не замерзают зимой, во-вторых, дают герметичность системы водоснабжения, исключая попадание грунтовых вод в трубу. Ранее некоторые обычные колонки были вынуждены закрывать из-за колиформных бактерий в анализах воды, - сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.



Список улиц, на которых будут располагаться автоматизированные колонки (АВРК):

- Фабричная, 7;

- Первомайская, 24;

- Иркутская, 29;

- Иркутская, 30;

- Иркутская, 1;

- квартал Восточный;

- перекрёсток улиц Кирова и Первомайская;

- Кирова, 68;

- Маяковского, 18;

- перекрёсток улиц Кирова и Маяковского;

- Куйбышева, 15;

- Пионерская, 8;

- Набережная, 1 «а»;

- Лебедева, 8.

