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В райцентре Бурятии устанавливают автоматизированные водоколонки

В райцентре Бурятии устанавливают автоматизированные водоколонки
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иволгинского района
В Иволгинске заменят 14 колонок

В этом году в райцентре Иволгинского района Бурятии запланирована замена 14 обычных водоколонок на автоматизированные. Из республиканского бюджета на эти цели выделено порядка 2,5 млн рублей.

На сегодняшний день в Иволгинске установлены десять автоматизированных колонок, ещё четыре – на подходе. После монтажа их подключат к электросетям, все разрешительные документы оформлены. Затем жители, желающие пользоваться автоматизированными колонками, должны оформить договор на водоснабжение в ООО «Спектр».

Опыт замены обычных колонок на автоматизированные в Иволгинском районе уже есть. В прошлом году пять объектов смонтировали в сёлах Сужа, Верхняя Иволга, улусе Нур-Селение. Работы произвели в рамках развития общественной инфраструктуры, их стоимость по контракту составила чуть более 1 млн рублей.

- Замена колонок дает положительный эффект. Во-первых, они не замерзают зимой, во-вторых, дают герметичность системы водоснабжения, исключая попадание грунтовых вод в трубу. Ранее некоторые обычные колонки были вынуждены закрывать из-за колиформных бактерий в анализах воды, - сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.

Список улиц, на которых будут располагаться автоматизированные колонки (АВРК):
- Фабричная, 7;
- Первомайская, 24;
- Иркутская, 29;
- Иркутская, 30;
- Иркутская, 1;
- квартал Восточный;
- перекрёсток улиц Кирова и Первомайская;
- Кирова, 68;
- Маяковского, 18;
- перекрёсток улиц Кирова и Маяковского;
- Куйбышева, 15;
- Пионерская, 8;
- Набережная, 1 «а»;
- Лебедева, 8.
Бурятия водоколонка водоснабжение Иволгинский район вода

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