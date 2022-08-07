По республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
По информации на утро 7 августа, за последние сутки лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано.
Напомним, что в пятницу из-за сухой грозы возник лесной пожар в Северо-Байкальском районе. С огнём сражались 29 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Было Задействовано восемь единиц лесопожарной техники.
В пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства сообщили, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф от 40 тысяч рублей.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
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