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Названы абсолютные победители борцовского турнира на Ольхоне

Названы абсолютные победители борцовского турнира на Ольхоне
Общество,  Фото:группа «Борцы Бурятии»
Победу завоевали представители Иркутской области

На Ольхоне завершился межрегиональный турнир по вольной и бурятской национальной борьбе памяти первого бурятского чемпиона РСФСР по вольной борьбе, мастера спорта СССР Михаила Елбаскина. В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из 7 регионов России, а также борцы из Монголии.

В рамках соревнований 6 августа прошли абсолютные первенства по бурятской национальной борьбе. Абсолютным победителем межрегионального турнира среди мужчин стал Юрий Иванов из Осинского района, получивший пояс чемпиона и денежный сертификат в размере 70000 рублей.

У юношей победу одержал уроженец Байкальска Руслан Юршин. Он также выиграл пояс чемпиона и сертификат на 30000 рублей. Об этом сообщает паблик «Борцы Иркутска».
вольная борьба спорт национальная борьба Ольхон Иркутская область турнир

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