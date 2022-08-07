Юный спортсмен стал лучшим в весовой категории до 52 кг
Бои за золотые медали VII международных спортивных игр «Дети Азии» прошли во Владивостоке 6 августа. На ринге встретились 13 пар юношей весовых категорий от 46 до свыше 80 кг. Участие в турнире приняли спортсмены из Узбекистана и субъектов России: Башкортостана, Москвы, Приморья, Дальневосточного, Сибирского и Уральского федерального округов.
По результатам боёв наибольшее количество золотых медалей завоевали узбекские боксеры, на их счету пять наград высшей пробы. Три «золота» выиграли москвичи, две – дальневосточники и по одной у юношей из Сибири и Урала.
Одну из золотых наград завоевал юный боксёр из Бурятии Мэргэн Б. в весовой категории до 52 кг. Ему 16 лет, он учится в школе №32 города Улан-Удэ, спортсмен спортивной школы олимпийского резерва №11.
Мэргэн представляет спортивный клуб «Номто», тренеры – Цырен Бадмаев и Бато-Мунко Ванкеев. Спортсмен вошёл в историю соревнований «Дети Азии»: он первый победитель по боксу – представитель Бурятии, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Напомним, что церемония закрытия VII международных спортивных игр «Дети Азии» состоится сегодня, 7 августа.
Боксёр из Улан-Удэ выиграл «золото» международных игр
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