Боксёр из Улан-Удэ выиграл «золото» международных игр

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Юный спортсмен стал лучшим в весовой категории до 52 кг



Бои за золотые медали VII международных спортивных игр «Дети Азии» прошли во Владивостоке 6 августа. На ринге встретились 13 пар юношей весовых категорий от 46 до свыше 80 кг. Участие в турнире приняли спортсмены из Узбекистана и субъектов России: Башкортостана, Москвы, Приморья, Дальневосточного, Сибирского и Уральского федерального округов.



По результатам боёв наибольшее количество золотых медалей завоевали узбекские боксеры, на их счету пять наград высшей пробы. Три «золота» выиграли москвичи, две – дальневосточники и по одной у юношей из Сибири и Урала.



Одну из золотых наград завоевал юный боксёр из Бурятии Мэргэн Б. в весовой категории до 52 кг. Ему 16 лет, он учится в школе №32 города Улан-Удэ, спортсмен спортивной школы олимпийского резерва №11.



Мэргэн представляет спортивный клуб «Номто», тренеры – Цырен Бадмаев и Бато-Мунко Ванкеев. Спортсмен вошёл в историю соревнований «Дети Азии»: он первый победитель по боксу – представитель Бурятии, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Напомним, что церемония закрытия VII международных спортивных игр «Дети Азии» состоится сегодня, 7 августа.

