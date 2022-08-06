Выпускники вузов МЧС России заступили на службу в Бурятии







В завершении встречи начальник Главного управления пожелал новым сотрудникам успеха в службе и профессионального роста, сообщает пресс-служба ведомства.











В Главном управлении МЧС России по Бурятии состоялась церемония представления молодых офицеров, завершивших обучение в вузах МЧС России в этом году.Шесть выпускников, в звании лейтенанта внутренней службы, приступили к исполнению служебных обязанностей и поставлены на все виды довольствия. Пятеро новобранцев были распределены в пожарно-спасательные части города Улан-Удэ, в должности начальников караулов.Лейтенант внутренней службы Сергей Конев, выбрал иное направление, приступив к выполнению обязанностей старшего инженера отделения защиты населения и территорий отдела гражданской обороны и защиты населения Главного управления.- Данное направление заинтересовало меня ещё на этапе обучения тем, что основной его целью является повышение эффективности защиты населения, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций. Развиваясь в данной сфере, я понял, что у меня есть возможность лично участвовать в данном процессе, тем самым оказывая помощь гражданам, поделился лейтенант внутренней службы Сергей Конев. - Процесс реабилитации в коллективе проходит достаточно хорошо, коллеги очень отзывчивы, имеют большой профессиональный опыт, которым охотно делятся в ходе работы. Я рад что мне представилась возможность служить в таком, дружном и теплом коллективе, добавил Сергей.В первый день службы молодые лейтенанты встретились с начальником ГУ МЧС России по Бурятии генерал-майором внутренней службы Александром Марковым.- Сегодня, вы начинаете службу в Главном управлении, я надеюсь, что знания, приобретённые в ходе обучения, а также опыт, который вам передадут ваши боевые товарищи позволят вам достойно выполнять поставленные задачи, от успешного выполнения которых напрямую зависит жизнь и безопасность каждого жителя нашей республики, обратился к выпускникам Александр Марков.