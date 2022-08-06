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Иркутянин купил дыню с мухами и личинками

Иркутянин купил дыню с мухами и личинками
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по РБ и Иркутской области
Дынная муха серьёзно вредит сельскому хозяйству

Житель Иркутска в дыне, купленной из грузовика, обнаружил личинки и мёртвое насекомое. О неприятной находке он сообщил в управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Государственные инспекторы отдела карантинного фитосанитарного контроля взяли образцы на экспертизу, которую провели в испытательной лаборатории Иркутского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

- При осуществлении экспертизы органом инспекции ФГБУ «ВНИИКР» в образцах фрагмента плода дыни свежей обнаружена дынная муха и её личинки (Myiopardalis pardalina), являющейся карантинным организмом для стран ЕС и Таможенного Союза, - сообщили в пресс-службе управления.



По закону, её распространению необходимо всячески препятствовать. Этот вид серьёзно вредит сельскому хозяйству, снижает урожайность бахчевых культур и значительно влияет на качество продукции. На полях, где найдены поражённые дынной мухой плоды, вводится карантин. Вывозить урожай с таких хозяйств Россельхознадзор запрещает.

- Управление Россельхознадзора просит граждан быть внимательными при покупке и употреблении плодов дыни и арбуза, особенно в местах частной несанкционированной торговли, - отметили в пресс-службе.

При обнаружении признаков заражения карантинным организмом – просьба обращаться в управление Россельхознадзора:
г. Иркутск, ул. Красноярская, 77. Телефон 8(3952) 55-95-27 или 55-95-29.
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4Б. Телефон 8(302) 46-14-70 или 44-13-88.



Справка:

Дынная муха (Myiopardalis pardalina) – двукрылое насекомое из семейства пестрокрылок, опасный вредитель бахчевых культур, входящий в перечни карантинных организмов. Повреждает дикорастущие культурные растения из семейства тыквенные: дыню, арбуз, реже тыкву и огурец.

Дынные мухи преимущественно встречаются в тропическом и субтропическом климате. В странах Африки и Азии, на Ближнем Востоке, а также в Австралии и на островах Тихого океана они считаются злостными вредителями и паразитируют на полях и плантациях весь год. Встречаются вредители также в Молдавии, на Украине и на Кавказе. В России дынные мухи распространяются в СКФО, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях. В регионах распространения вредителя поврежденность культур часто бывает весьма высокой, потери урожая достигают 20% – 100%.

Насекомое не представляет опасность для человека. Оно не кусается и не является переносчиком опасных заболеваний. Но употреблять в пищу плоды, внутри которых поселились личинки дынной мухи, не рекомендуется. В процессе жизнедеятельности насекомые повреждают мякоть и семена, что вызывает развитие гнили на повреждённых участках, мякоть плодов теряет упругость и начинает издавать неприятный запах.


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