В Улан-Удэ заключили под стражу обвиняемого в контрабанде дериватов

Находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от правосудия



В Улан-Удэ суд арестовал мужчину, который органом предварительного следствия обвиняется в контрабанде 54 дериватов мускуса (струи) кабарги стоимостью не менее трёх миллионов рублей.



- Суд пришёл к выводу о том, что обвиняемый, находясь на свободе, не имея постоянного источника дохода, имеющих близких родственников за пределами РФ, под тяжестью предъявленного обвинения может скрыться от органов предварительного следствия и суда, уничтожить доказательства либо иным путём воспрепятствовать производству по уголовному делу, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.



При принятии решения суд учёл состояние здоровья обвиняемого, болезненное состояние здоровья супруги, посредственную характеристику, отсутствие судимостей в России, однако счёл их недостаточными для иной меры пресечения.



Постановление не вступило в законную силу.



