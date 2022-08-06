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Жителя Бурятии через суд лишили права на хранение оружия

Жителя Бурятии через суд лишили права на хранение оружия
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина долгое время не забирал оружие из полиции

Жителя Северо-Байкальского района через суд лишили права права собственности на огнестрельное охотничье оружие.

Управления Росгвардии по Бурятии обратилось в суд с иском к местному жителю о прекращении права собственности и уничтожении двух единицы огнестрельного охотничьего оружия.

Оказалось, что сотрудники МО МВД РФ «Северобайкальский» изъяли две единицы гражданского огнестрельного охотничьего гладкоствольного оружия у местного жителя в связи с нарушением требований закона. Оружие передали на ответственное хранение в полицию. Однако владелец до сих пор не принял никаких действий на возвращение оружия.

- Оружие в течение продолжительного времени находится в комнате хранения оружия МО МВД РФ «Северобайкальский». При этом бремя содержания оружия легло на МО МВД РФ «Северобайкальский». Хранение оружия требует определенных затрат, в частности по поддержанию специального температурного режима и влажности помещения, регулярного технического ухода и так далее, - сообщили в пресс-службе суда.

Отделением лицензионно-разрешительной работы по Северобайкальскому и Муйскому районам управления Росгвардии по Бурятии владельцу неоднократно направлялись уведомления, а также телефонограмма о необходимости принятия мер к оформлению разрешительного документа на право хранения оружия, либо принять решение об отчуждении оружия в установленном законом порядке. Однако мужчина проигнорировал всё это и не предпринял каких-либо мер. И оружие фактически оказалось брошенным.

- Учитывая установленные обстоятельства, принимая во внимание, что ответчиком после передачи оружия на хранение в течение длительного времени не приняты меры к его возврату, отчуждению, не может владеть и использовать оружия на законных основаниях, суд полагает возможным прекратить право собственности на огнестрельные гладкоствольные оружия с последующей их утилизацией, - сообщили в суде.

Апелляционная жалоба по данному делу не поступала.

Решение суда вступило в законную силу.


оружие

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