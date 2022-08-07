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В Бурятии ощущается дыхание осени

В Бурятии ощущается дыхание осени
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Ночные температуры уже довольно низкие

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди. Утром при прояснении туманы.

Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +1,+6, днём +19,+24, при дожде +13,+18.

В Улан-Удэ днём возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +8,+10, днём +19,+21.
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