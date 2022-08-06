В Бурятии юного преступника отправили Центр временного содержания

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Школьник украл фрукты в магазине



Юного жителя Еравнинского района Бурятии решением суда на 30 суток отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.



Установлено, что двое учащихся Сосново-Озерской средней общеобразовательной школы №1, мальчики 8-10 лет, украли фрукты из магазина. По данным фактам уголовные дела прекращены, ввиду не достигнутого несовершеннолетними возраста уголовной ответственности.



Кражу совершил один из мальчиков, как оказалось, на правонарушение он пошёл из-за отсутствия контроля, должного внимания и ухода со стороны родителей.



- Воспитанием сына родители не занимались, отстранились от его воспитания, мальчик большую часть времени был предоставлен сам себе, родители не контролировали его поведение, - сообщили в пресс-службе суда.

