Школьник украл фрукты в магазине
Юного жителя Еравнинского района Бурятии решением суда на 30 суток отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Установлено, что двое учащихся Сосново-Озерской средней общеобразовательной школы №1, мальчики 8-10 лет, украли фрукты из магазина. По данным фактам уголовные дела прекращены, ввиду не достигнутого несовершеннолетними возраста уголовной ответственности.
Кражу совершил один из мальчиков, как оказалось, на правонарушение он пошёл из-за отсутствия контроля, должного внимания и ухода со стороны родителей.
- Воспитанием сына родители не занимались, отстранились от его воспитания, мальчик большую часть времени был предоставлен сам себе, родители не контролировали его поведение, - сообщили в пресс-службе суда.
В Бурятии юного преступника отправили Центр временного содержания
Общество, Фото:
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