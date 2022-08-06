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В Бурятии юного преступника отправили Центр временного содержания

В Бурятии юного преступника отправили Центр временного содержания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Школьник украл фрукты в магазине

Юного жителя Еравнинского района Бурятии решением суда на 30 суток отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Установлено, что двое учащихся Сосново-Озерской средней общеобразовательной школы №1, мальчики 8-10 лет, украли фрукты из магазина. По данным фактам уголовные дела прекращены, ввиду не достигнутого несовершеннолетними возраста уголовной ответственности.

Кражу совершил один из мальчиков, как оказалось, на правонарушение он пошёл из-за отсутствия контроля, должного внимания и ухода со стороны родителей.

- Воспитанием сына родители не занимались, отстранились от его воспитания, мальчик большую часть времени был предоставлен сам себе, родители не контролировали его поведение, - сообщили в пресс-службе суда. 
суд дети

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