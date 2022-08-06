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В Кургане врачи спасли мальчика из Бурятии с редким пороком позвоночника

В Кургане врачи спасли мальчика из Бурятии с редким пороком позвоночника
Общество,  Фото:ilizarov.ru
Ребёнку грозил полный паралич и даже смерть

Девятилетний мальчик из Бурятии с крайне редким врождённым пороком развития позвоночника в течение трёх месяцев проходил лечение в Центре Илизарова в городе Кургане. 

Ребёнок поступил в клинику патологии позвоночника и редких заболеваний Центра Илизарова с жизнеугрожающей деформацией. Было диагностировано критическое сдавление спинного мозга, при малейшем ударе или физической нагрузке пациенту грозил полный паралич и даже смерть.

За всё время, проведённое в клинике, юному пациенту провели три сложных и длительных высокотехнологичных операции, две из которых проходили в два-три этапа. Тактика лечения была выстроена руководителем клиники Алексеем Евсюковым. В лечении пациента принимала участие группа врачей: руководитель Центра Илизарова Александр Бурцев, Ольга Сергеенко и Максим Древаль.

- Понадобилось три многокомпонентные операции, одна из которых длилась пять часов. Пациенту была установлена двойная фиксирующая металлоконструкция в шейном отделе позвоночника. Благодаря ювелирной работе илизаровских нейрохирургов удалось избежать неврологических осложнений у ребёнка, хотя риски были очень высоки. Сейчас мальчику ничего не угрожает и уже через два месяца он сможет вести обычный образ жизни, - сообщается на сайте центра.

Спинальная нейрохирургия в Центре Илизарова в настоящее время находится на очень высоком уровне, при лечении пациентов с патологией позвоночника и спинного мозга применяются самые передовые технологии и материалы.


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