В Кургане врачи спасли мальчика из Бурятии с редким пороком позвоночника





Ребёнок поступил в клинику патологии позвоночника и редких заболеваний Центра Илизарова с жизнеугрожающей деформацией. Было диагностировано критическое сдавление спинного мозга, при малейшем ударе или физической нагрузке пациенту грозил полный паралич и даже смерть.



За всё время, проведённое в клинике, юному пациенту провели три сложных и длительных высокотехнологичных операции, две из которых проходили в два-три этапа. Тактика лечения была выстроена руководителем клиники Алексеем Евсюковым. В лечении пациента принимала участие группа врачей: руководитель Центра Илизарова Александр Бурцев, Ольга Сергеенко и Максим Древаль.



- Понадобилось три многокомпонентные операции, одна из которых длилась пять часов. Пациенту была установлена двойная фиксирующая металлоконструкция в шейном отделе позвоночника. Благодаря ювелирной работе илизаровских нейрохирургов удалось избежать неврологических осложнений у ребёнка, хотя риски были очень высоки. Сейчас мальчику ничего не угрожает и уже через два месяца он сможет вести обычный образ жизни, - сообщается на сайте центра.



Спинальная нейрохирургия в Центре Илизарова в настоящее время находится на очень высоком уровне, при лечении пациентов с патологией позвоночника и спинного мозга применяются самые передовые технологии и материалы.











Девятилетний мальчик из Бурятии с крайне редким врождённым пороком развития позвоночника в течение трёх месяцев проходил лечение в Центре Илизарова в городе Кургане.