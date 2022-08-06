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В трамваях Улан-Удэ произошли «двойные» списания за проезд

В трамваях Улан-Удэ произошли «двойные» списания за проезд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Произошедшее связывают с обновлением программы

В Улан-Удэ в трамваях произошли «двойные» списания за проезд из-за обновления банком программы.

- По предварительным данным 1 и 2 августа ПАО «Сбербанк» провели обновление программного обеспечения, из-за чего оплаты за проезд в трамвае в эти числа не были списаны, так как не проходила транзакция с банками. После устранения неполадок, пассажирам начали приходить сообщения о списаниях за несколько поездок, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

ООО «Оператор транспортных сервисов» сообщает: «По предварительным данным списания проходят за период пользования трамваем 1 и 2 августа. В случае возникновения дополнительных вопросов можно написать на телефон техподдержки в мессенджере Вайбер 89085977000».

- МУП «Управление трамвая» сожалеет, что у наших пассажиров возникли сложности, но не стоит паниковать. Просим отнестись к кондукторам с уважением и без излишней агрессии, - обратились здесь к пассажирам. 
трамвай

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