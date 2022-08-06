В трамваях Улан-Удэ произошли «двойные» списания за проезд

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Произошедшее связывают с обновлением программы



В Улан-Удэ в трамваях произошли «двойные» списания за проезд из-за обновления банком программы.



- По предварительным данным 1 и 2 августа ПАО «Сбербанк» провели обновление программного обеспечения, из-за чего оплаты за проезд в трамвае в эти числа не были списаны, так как не проходила транзакция с банками. После устранения неполадок, пассажирам начали приходить сообщения о списаниях за несколько поездок, - сообщили в пресс-службе мэрии города.



ООО «Оператор транспортных сервисов» сообщает: «По предварительным данным списания проходят за период пользования трамваем 1 и 2 августа. В случае возникновения дополнительных вопросов можно написать на телефон техподдержки в мессенджере Вайбер 89085977000».



- МУП «Управление трамвая» сожалеет, что у наших пассажиров возникли сложности, но не стоит паниковать. Просим отнестись к кондукторам с уважением и без излишней агрессии, - обратились здесь к пассажирам.

