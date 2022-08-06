В Улан-Удэ из-за водителя легковушки меняли схему движения трамваев

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Автомобилист наехал н трамвайные пути



Вчера, 5 августа, с 16:18 до 16:52 было изменено движение трамваев в Улан-Удэ.



На трамвайные пути в районе остановки «Проходная ЛВРЗ» заехал легковой автомобиль. В этой связи было закрыто движение трамваев маршрута №4 в сторону конечной станции «ЛВРЗ». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.



Время простоя составило чуть более получаса, сообщается в оперативной сводке по городу.

