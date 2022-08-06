Автомобилист наехал н трамвайные пути
Вчера, 5 августа, с 16:18 до 16:52 было изменено движение трамваев в Улан-Удэ.
На трамвайные пути в районе остановки «Проходная ЛВРЗ» заехал легковой автомобиль. В этой связи было закрыто движение трамваев маршрута №4 в сторону конечной станции «ЛВРЗ». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту.
Время простоя составило чуть более получаса, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ из-за водителя легковушки меняли схему движения трамваев
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В рамках мероприятия пройдут конкурсы и выставки
В городе идёт подготовка к празднику «Чти прошлое, цени настоящее»
Максимальная температура воздуха +21
Его напишут на 91 площадке республики
В Забайкалье деньги пойдут на спортцентр в селе Укурик
Стартовал приём заявок на конкурс красоты педагогов
Мероприятие состоится на родине писателя
Проект призван популяризовать бурятскую литературу
Соревнования пройдут в середине следующего месяца
По итогам форума будут даны поручения министерствам и ведомствам
Республика направила заявку в Минобрнауки России
Всероссийский турнир стартует уже завтра
Юбиляр – участница трудового фронта в годы Великой Отечественной войны
Первый квартирник прошёл вчера, 4 августа
Учёные смогут выполнить вычисления в квантовой химии, аэродинамике, гидродинамике и других областях науки