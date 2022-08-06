06 августа

05 августа

Популярное

В Бурятии пройдут кратковременные дожди

В Бурятии пройдут кратковременные дожди
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Максимальная температура воздуха +21

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 6 августа, в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди. Утром местами туманы.

Ветер северо-западный 4-9, утром и днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +16,+21.

В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Днём +17,+19.

прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия присоединится к «Диктанту Победы»
Бурятия присоединится к «Диктанту Победы»
Общество, 05.08.2022
Его напишут на 91 площадке республики
3 регионам ДФО выделили более 500 млн на развитие инфраструктуры
3 регионам ДФО выделили более 500 млн на развитие инфраструктуры
Общество, 05.08.2022
В Забайкалье деньги пойдут на спортцентр в селе Укурик
В Иркутске выберут самого красивого учителя
В Иркутске выберут самого красивого учителя
Общество, 05.08.2022
Стартовал приём заявок на конкурс красоты педагогов
В Бурятии проведут «Калашниковские чтения»
В Бурятии проведут «Калашниковские чтения»
Общество, 05.08.2022
Мероприятие состоится на родине писателя
В Агинском округе создали мультстудию для детей
В Агинском округе создали мультстудию для детей
Общество, 05.08.2022
Проект призван популяризовать бурятскую литературу
В Ангарске разыграют кубок СФО и ДФО по мотокроссу
В Ангарске разыграют кубок СФО и ДФО по мотокроссу
Общество, 05.08.2022
Соревнования пройдут в середине следующего месяца
В Бурятии пройдёт муниципальный форум по проблемам районов
В Бурятии пройдёт муниципальный форум по проблемам районов
Общество, 05.08.2022
По итогам форума будут даны поручения министерствам и ведомствам
В Бурятии собираются создать межвузовский кампус «Байкал»
В Бурятии собираются создать межвузовский кампус «Байкал»
Общество, 05.08.2022
Республика направила заявку в Минобрнауки России
Иркутск примет «Гран-при Байкал» по бодибилдингу
Иркутск примет «Гран-при Байкал» по бодибилдингу
Общество, 05.08.2022
Всероссийский турнир стартует уже завтра
В районе Бурятии 90-летие отпраздновала ветеран труда
В районе Бурятии 90-летие отпраздновала ветеран труда
Общество, 05.08.2022
Юбиляр – участница трудового фронта в годы Великой Отечественной войны
В Улан-Удэ открылось творческое пространство для музыкантов
В Улан-Удэ открылось творческое пространство для музыкантов
Общество, 05.08.2022
Первый квартирник прошёл вчера, 4 августа
В иркутском вузе запущен мощный суперкомпьютер
В иркутском вузе запущен мощный суперкомпьютер
Общество, 05.08.2022
Учёные смогут выполнить вычисления в квантовой химии, аэродинамике, гидродинамике и других областях науки
В Бурятии названы победители конкурса эстрадного искусства
В Бурятии названы победители конкурса эстрадного искусства
Общество, 05.08.2022
В нём приняли участие любительские театральные коллективы республики
Будет создан федеральный проект по развитию туризма на Байкале
Будет создан федеральный проект по развитию туризма на Байкале
Общество, 05.08.2022
Работать над ним будут Минэкономразвития России, Ростуризм, Минприроды России и правительства Бурятии и Иркутской области
Бегун из Бурятии стал призёром чемпионата России
Бегун из Бурятии стал призёром чемпионата России
Общество, 05.08.2022
Николай Вербицкий выиграл «бронзу» на дистанции 800 м

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^