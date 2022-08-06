Максимальная температура воздуха +21
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 6 августа, в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди. Утром местами туманы.
Ветер северо-западный 4-9, утром и днём в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +16,+21.
В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Днём +17,+19.
В Бурятии пройдут кратковременные дожди
Общество, Фото:
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