Фотоловушка сняла отдыхающего от жары снежного барса

Общество, Фото: предоставлено минприроды РФ

Редкие кадры удалось получить в Красноярском крае



В Саяно-Шушенском биосферном заповеднике в Красноярском крае государственные инспекторы обследуют места обитания ирбисов. Благодаря установленным на территории фотоловушкам учёным удалось получить редкие кадры изнывающего от жары самца снежного барса.



На видео ирбис расположился возле одной из маркировочных точек в жаркий день. Судя по кадрам, самцу нелегко переносить такую жару – температура воздуха в начале съёмки составляла +32, а затем, менее чем за 20 минут, поднялась ещё на 2 градуса.



- Снежные барсы обычно скрываются от палящего солнца в укрытиях. На этот раз самец решил переждать жару возле маркировочной точки, которая расположена около источника воды. Вероятно, поэтому животное и остановилось здесь на отдых, – поясняют в научном отделе заповедника.



По материалам журналов фенологических наблюдений, которые ведут государственные инспекторы кордонной службы заповедника, летний период 2022 года характеризуется более высокими значениями температур, по сравнению с прошлым годом. Жару тяжело переносить животным, страдают от неё и растения. Однако, лето в горах короткое, и совсем скоро жаркие дни разбавит предосенняя прохлада.



Справка:



Снежный барс – вид, занесённый в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы и в приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. На сегодняшний день, по оценкам экспертов, численность ирбисов, обитающих на территории России, не превышает 90 особей. В том числе они живут в Бурятии, но пересчитать их здесь можно буквально по пальцам.



