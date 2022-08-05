05 августа

04 августа

Популярное

Фотоловушка сняла отдыхающего от жары снежного барса

Фотоловушка сняла отдыхающего от жары снежного барса
Общество,  Фото:предоставлено минприроды РФ
Редкие кадры удалось получить в Красноярском крае

В Саяно-Шушенском биосферном заповеднике в Красноярском крае государственные инспекторы обследуют места обитания ирбисов. Благодаря установленным на территории фотоловушкам учёным удалось получить редкие кадры изнывающего от жары самца снежного барса.

На видео ирбис расположился возле одной из маркировочных точек в жаркий день. Судя по кадрам, самцу нелегко переносить такую жару – температура воздуха в начале съёмки составляла +32, а затем, менее чем за 20 минут, поднялась ещё на 2 градуса.

- Снежные барсы обычно скрываются от палящего солнца в укрытиях. На этот раз самец решил переждать жару возле маркировочной точки, которая расположена около источника воды. Вероятно, поэтому животное и остановилось здесь на отдых, – поясняют в научном отделе заповедника.

По материалам журналов фенологических наблюдений, которые ведут государственные инспекторы кордонной службы заповедника, летний период 2022 года характеризуется более высокими значениями температур, по сравнению с прошлым годом. Жару тяжело переносить животным, страдают от неё и растения. Однако, лето в горах короткое, и совсем скоро жаркие дни разбавит предосенняя прохлада.

Справка:

Снежный барс – вид, занесённый в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы и в приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. На сегодняшний день, по оценкам экспертов, численность ирбисов, обитающих на территории России, не превышает 90 особей. В том числе они живут в Бурятии, но пересчитать их здесь можно буквально по пальцам.

снежный барс дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ временно изменится схема движения трамваев
В Улан-Удэ временно изменится схема движения трамваев
Общество, 05.08.2022
Маршрут №1 будут делать крюк через БНЦ
Ушла из жизни легендарный в Бурятии учёный-филолог Светлана Гармаева
Ушла из жизни легендарный в Бурятии учёный-филолог Светлана Гармаева
Общество, 05.08.2022
Светлана Искровна Гармаева была талантливым педагогом, великолепным лектором, блестящим учёным
В Улан-Удэ завершается капремонт школы на Новой Комушке
В Улан-Удэ завершается капремонт школы на Новой Комушке
Общество, 05.08.2022
Дети смогут пойти в обновлённую школу уже 1 сентября
В Улан-Удэ осветят Тальцы
В Улан-Удэ осветят Тальцы
Общество, 05.08.2022
В этом году уличное освещение активно проводят в отдалённые микрорайоны
Самую крупную бабочку России нашли под Читой
Самую крупную бабочку России нашли под Читой
Общество, 05.08.2022
В Забайкалье Парусник Маака не живёт
В Бурятии сотрудники ГИБДД усилили проверки возле Байкала
В Бурятии сотрудники ГИБДД усилили проверки возле Байкала
Общество, 05.08.2022
Работа особенно усиливается в выходные
В Улан-Удэ анонимные алкоголики просят о помещении
В Улан-Удэ анонимные алкоголики просят о помещении
Общество, 05.08.2022
В столице Бурятии открылся форум содружества «Анонимных Алкоголиков»
Рейсы на Ольхон из Улан-Удэ бьют рекорды популярности
Рейсы на Ольхон из Улан-Удэ бьют рекорды популярности
Общество, 05.08.2022
Почти все билеты на август раскуплены
В улан-удэнской колонии открыли мемориальную доску ветерану Михаилу Серебрянникову
В улан-удэнской колонии открыли мемориальную доску ветерану Михаилу Серебрянникову
Общество, 05.08.2022
Михаил Демьянович Серебрянников работал комендантом в лечебно-трудовом профилактории
Автобусы для Улан-Удэ начали собирать во Владимирской области
Автобусы для Улан-Удэ начали собирать во Владимирской области
Общество, 05.08.2022
Автобусы будут подготовлены и сильных морозов, и для жаркого лета
В Бурятии прошёл первый симпозиум «Серебряная терапия долголетия»
В Бурятии прошёл первый симпозиум «Серебряная терапия долголетия»
Общество, 05.08.2022
Было подписано соглашение о сотрудничестве между советами ветеранов Бурятии и Монголии
Статую Будды и 16 субурганов освятят в Бурятии
Статую Будды и 16 субурганов освятят в Бурятии
Общество, 05.08.2022
«К этому событию мы долго шли», - рассказали в Сангхе
В Улан-Удэ откачивают огромные лужи
В Улан-Удэ откачивают огромные лужи
Общество, 05.08.2022
Лужи начали откачивать с 5:30

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^