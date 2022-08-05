В Улан-Удэ осветят Тальцы

В этом году уличное освещение активно проводят в отдалённые микрорайоны
В микрорайоне Тальцы строят новые сети наружного освещения, сообщает администрация Улан-Удэ.
По ул. Волочаевская, 112, до 0 километра сотрудники МБУ «Горсвет» смонтировали 14 опор, 490 метров cамонесущего изолированного провода. Установлено 14 светодиодных светильников мощностью 100 Вт.
В этом году уличное освещение появится не только в центральной части города, но и в отдалённых районах, где ранее никогда не было освещения. Это микрорайоны Южный, Светлый, Исток, Забайкальский и т. д.
Всего будет освещено 100 объектов. Сейчас выполнены работы на 76 объектах: ул. Левитана, Огуречная, Минина и других.
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В этом году уличное освещение активно проводят в отдалённые микрорайоны
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