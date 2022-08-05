В Улан-Удэ осветят Тальцы









В этом году уличное освещение появится не только в центральной части города, но и в отдалённых районах, где ранее никогда не было освещения. Это микрорайоны Южный, Светлый, Исток, Забайкальский и т. д.



Всего будет освещено 100 объектов. Сейчас выполнены работы на 76 объектах: ул. Левитана, Огуречная, Минина и других.



В микрорайоне Тальцы строят новые сети наружного освещения, сообщает администрация Улан-Удэ.По ул. Волочаевская, 112, до 0 километра сотрудники МБУ «Горсвет» смонтировали 14 опор, 490 метров cамонесущего изолированного провода. Установлено 14 светодиодных светильников мощностью 100 Вт.