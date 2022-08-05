В Забайкалье Парусник Маака не живёт
Парусник Маака – дневная бабочка семейства Парусники, признанная самой крупной бабочкой, живущей на территории России. Видовое название насекомое получило в честь Ричарда Карловича Маака – русского натуралиста, исследовавшего Сибирь и Дальний Восток. Размах крылья этой бабочки достигает порядка 13,5 сантиметров.
Именно такую бабочку и обнаружили биологи в дачном посёлке под Читой, сообщает «Чита.Ру».
- Для территории Дальнего Востока можно сказать, что она реликтовая, это вид, который сохранился с давних времен. Это редкая встреча, поскольку в принципе эта бабочка в Забайкалье не живёт, и это явно оказался залётный экземпляр, - рассказал корреспонденту ИА «Чита.Ру» кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, химии и методики их обучения ЗабГУ Олег Корсун.
Помимо России, Парусники Маака обитают ещё в северо-восточной части Китая, в Корее и Японии.
Самую крупную бабочку России нашли под Читой
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