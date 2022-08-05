3 регионам ДФО выделили более 500 млн на развитие инфраструктуры

В Забайкалье деньги пойдут на спортцентр в селе Укурик



Забайкальский, Камчатский и Приморский края в этом году дополнительно получат свыше 515,5 млн рублей на строительство и модернизацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Деньги будут выделены из резервного фонда кабмина. В Забайкальском крае они пойдут на строительство первого этапа многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в селе Укурик Хилокского района. При этом часть средств планируется направить на обновление системы электроснабжения, а также на обустройство локальных очистных сооружений и прокладку канализации в этом населённом пункте.



В Камчатском крае деньги пойдут на ремонт и строительство шести участков автомобильных дорог в Елизовском муниципальном районе. В Приморском крае финансирование позволит отремонтировать дороги во Владивостоке, сообщает пресс-служба правительства РФ.

