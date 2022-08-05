В Бурятии собираются создать межвузовский кампус «Байкал»

Республика направила заявку в Минобрнауки России



В России до 2030 года в стране будет создана сеть университетских кампусов мирового уровня. Власти Бурятии направили заявку на создание межвузовского кампуса мирового уровня «Байкал» для участия в конкурсе министерства науки и высшего образования России.



Площадь строительства объектов первой очереди в центральной части Улан-Удэ составит 117995 кв. м, а площадь корпусов второй очереди на Байкале 37100 кв. м. Проектом предусмотрены учебно-лабораторный корпус, межвузовский технопарк и конгресс-центр, а также общежитие и физкультурно-оздоровительный центр.



- Это позволит объединить такие востребованные на рынке труда программы как IT, биофарм, инжиниринг, агротех, креативные-индустрии и т.д. На базе кампуса будет работать молодёжный бизнес-инкубатор, который объединит более 100 компаний резидентов, поможет в акселерации и продвижении инновационных проектов. Также откроются центры коллективного пользования, пространство для офисов и лабораторий, МИПы, цифровые сервисы, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

