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В Бурятии сотрудники ГИБДД усилили проверки возле Байкала

В Бурятии сотрудники ГИБДД усилили проверки возле Байкала
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Работа особенно усиливается в выходные

С начала лета в Бурятии экипажи ДПС усилили патрулирование мест массового отдыха.

- В выходные дни к местам массового отдыха населения направляются дополнительные экипажи ДПС. Так, в июле сотрудники выехали в Кабанский, Селенгинский и Тарбагатайский районы. При надзоре за дорожным движением проверено свыше 360 единиц транспортных средств. За нарушения ПДД в отношении участников дорожного движения составлены 60 административных протоколов, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Особое внимание уделяется пресечению грубых нарушений в области дорожного движения, таких как управление транспортом в состоянии опьянения, вождение в отсутствие водительских прав или пренебрежение ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами.

В последний летний месяц выезды сотрудников ГИБДД в курортные зоны продолжаются.

ГИБДД

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