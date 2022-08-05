В Бурятии сотрудники ГИБДД усилили проверки возле Байкала

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Работа особенно усиливается в выходные



С начала лета в Бурятии экипажи ДПС усилили патрулирование мест массового отдыха.



- В выходные дни к местам массового отдыха населения направляются дополнительные экипажи ДПС. Так, в июле сотрудники выехали в Кабанский, Селенгинский и Тарбагатайский районы. При надзоре за дорожным движением проверено свыше 360 единиц транспортных средств. За нарушения ПДД в отношении участников дорожного движения составлены 60 административных протоколов, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Особое внимание уделяется пресечению грубых нарушений в области дорожного движения, таких как управление транспортом в состоянии опьянения, вождение в отсутствие водительских прав или пренебрежение ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами.



В последний летний месяц выезды сотрудников ГИБДД в курортные зоны продолжаются.



