Первый квартирник прошёл вчера, 4 августа
В столице Бурятии, в центре современного искусства «Залуу» открылось творческое пространство для музыкантов. Творческое объединение «Десятый дом» расположилось на четвёртом этаже центра. Здесь будут проводиться квартирники и концерты.
Вчера, 4 августа, прошёл первый квартирник, на котором выступили группы «Grooveteam», «Случайность», «narasXvat», «Тульпа» и «Black Stones». Об этом сообщает пресс-служба «Залуу».
По словам министра культуры РБ Соелмы Дагаевой, до конца лета у музыкантов будет концерт на площади Революции.
В Улан-Удэ открылось творческое пространство для музыкантов
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