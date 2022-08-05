В Улан-Удэ открылось творческое пространство для музыкантов

Первый квартирник прошёл вчера, 4 августа



В столице Бурятии, в центре современного искусства «Залуу» открылось творческое пространство для музыкантов. Творческое объединение «Десятый дом» расположилось на четвёртом этаже центра. Здесь будут проводиться квартирники и концерты.



Вчера, 4 августа, прошёл первый квартирник, на котором выступили группы «Grooveteam», «Случайность», «narasXvat», «Тульпа» и «Black Stones». Об этом сообщает пресс-служба «Залуу».



По словам министра культуры РБ Соелмы Дагаевой, до конца лета у музыкантов будет концерт на площади Революции.

