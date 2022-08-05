В Улан-Удэ анонимные алкоголики просят о помещении

В столице Бурятии открылся форум содружества «Анонимных Алкоголиков»



5 августа в Улан-Удэ прошёл круглый стол сообщества «Анонимные Алкоголики». Мероприятие было приурочено к 16-летию с момента образования содружества в Бурятии. Круглый стол стал одной из частей форума анонимных алкоголиков, проходящего в республике. На форум приехали гости из Москвы, Подмосковья, Чукотки, Якутии, Владивостока, Красноярска, Хакасии и других регионов.



Анонимные алкоголики, сокращённо АА, - это содружество, объединяющее людей, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, ради решения общей проблемы – бросить пить, и помочь в этом другим. В организации отсутствуют членские взносы, она существует за счёт добровольных пожертвований. Вступление в неё ничем не обязывает человека, он не должен предоставлять какие-либо документы. В случае нежелания он может не рассказывать свою историю, а также имеет право в любой момент перестать посещать содружество. А самое главное – члены содружества сохраняют свою полную анонимность на протяжении всего своего общения.



Первый анонимный алкоголик в Бурятии появился в 2003 году. Устав от постоянного пьянства сына, его мать стала искать способы решения проблемы, наткнувшись на содружество «Анонимные Алкоголики». На тот момент такие содружества уже существовали в Иркутске и Чите. Мужчина отправился в Иркутск. Там он перенял идею отказа от алкоголизма, и пройдя лечение, вернулся на родину, взяв с собой тематическую литературу, и решив создать такое содружество в Бурятии.



Однако на протяжении следующих трёх лет он был один. И только в начале августа 2006-го года к нему примкнул второй человек, желающий избавиться от алкогольной зависимости. Именно с этого периода принято считать начало работы «Анонимных Алкоголиков» в Бурятии, а первая группа содружества получила название «Бурга».



В 2007-м году сумевшие побороть алкогольную зависимость члены содружества стали посещать республиканский наркологический диспансер, чтобы помочь страдающим от алкоголизма людям, проходящим там лечение. С тех пор Анонимные Алкоголики Бурятии начали плотное сотрудничество с наркодиспансером, которое продолжается и по сей день.



Круглый стол прошёл в Национальной библиотеке Бурятии. Среди участников были медицинские работники, работники социальных служб и правоохранительных органов, представители органов государственной власти и самоуправления, общественности и духовенства, а также члены содружества «Анонимных Алкоголиков».



- Мы смотрим в одном направлении с членами содружества, мы стараемся работать вместе. И когда мы работаем вместе – результаты намного лучше, - поделилась врач психиатр-нарколог Альбина Иванова.



На текущий момент, согласно статистике, наибольшее количество случаев наркологических расстройств встречается в девяти районах республики. Это Джидинский, Тарбагатайский, Баунтовский, Кяхтинский, Кабанский, Кижингинский, Мухоршибирский, Заиграевский и Курумканский районы.



Самым распространённым наркологическим расстройством по-прежнему является хронический алкоголизм.



Районами с наиболее меньшим количеством зафиксированных наркологических расстройств оказались город Северобайкальск, Окинский, Бичурский, Иволгинский и Баргузинский районы.



Члены «Анонимных Алкоголиков» Бурятии крайне обеспокоены масштабами алкоголизма в России и республике: в состоянии алкогольного опьянения совершается около 40% убийств, более 80% подростков употребляют спиртные напитки. Россия лидирует по количеству разводов и брошенных детей. Аналогичные цифры и факты характерны и для Бурятии. Члены содружества планируют расширять возможности своей деятельности в Бурятии, попросив выделить им небольшое офисное помещение у органов республиканской и муниципальной власти.



Теперь участники форума отправятся на турбазу в посёлке Старый Энхалук, где пройдут остальные мероприятия форума.

