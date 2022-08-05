Учёные смогут выполнить вычисления в квантовой химии, аэродинамике, гидродинамике и других областях науки
В Иркутске запущен мощный суперкомпьютер. Вычислительная система установлена в технопарке Иркутского национального исследовательского технического университета, сообщает пресс-служба вуза.
- Суперкомпьютер позволит выполнять расчёты радиационного баланса для исследования проблемы глобального потепления. Также мы сможем быстрее решать астрофизические задачи по изучению молекул, их кластеров и ассоциаций, идентифицировать спектры низкого разрешения, - рассказал о многофункциональности оборудования директор института квантовой физики ИрНИТУ Константин Казаков.
По словам заместителя директора института, руководителя группы обслуживания научного оборудования Антона Сажина, преимущество суперкомпьютера заключается в его архитектуре. Он объединяет в себе мощность около 2,5 тысяч простых компьютеров.
- Большая вычислительная мощность системы необходима для вычислений в области квантовой химии, аэродинамики, гидродинамики и других областей науки. Вместе с тем, предъявляются высокие требования к надёжности оборудования, потребляющего 50 кВт электроэнергии в час. Для обеспечения безопасности суперкомпьютера установлена самая производительная охлаждающая система в университете, – отметил Антон Сажин.
Ведущий научный сотрудник института информационных технологий и анализа данных Дмитрий Шадрин добавил, что суперкомпьютер будет использован в образовательном процессе.
- Работу в вычислительном кластере включат в учебную программу будущих специалистов IT-сферы и авиамашиностроения. Это важно для освоения научно-практических компетенций – изобретения новых технологий и совершенствования уже имеющихся. Расширение системы с помощью установки дополнительных видеокарт позволит внедрить методы машинного и глубокого обучений, - пояснил Дмитрий Шадрин.
В иркутском вузе запущен мощный суперкомпьютер
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