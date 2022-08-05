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В Бурятии пройдёт муниципальный форум по проблемам районов

В Бурятии пройдёт муниципальный форум по проблемам районов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По итогам форума будут даны поручения министерствам и ведомствам

10 августа в Улан-Удэ пройдёт региональный «Муниципальный форум Республики Бурятия-2022». Мероприятие проводится с целью совершенствования и развития муниципалитетов Бурятии.

Одной из тематических площадок форума будет «Сельскохозяйственная кооперация – фактор устойчивого развития муниципалитета». В работе площадки примут участие главы районов, главы поселений, районные депутаты, представители КФХ и СПоК, председатели ТОС и общественные деятели.

В ходе встреч будут обсуждаться вопросы развития сельскохозяйственной кооперации в РБ, на примере Селенгинского района расскажут о обеспечении учреждений социальной сферы продукцией местного производства, а также о подготовке кадров для АПК РБ и прочее.

- По итогам форума будет принята резолюция, в которую войдут наиболее актуальные предложения его участников. На её основе даются поручения министерствам, ведомствам и муниципалитетам от главы Республики Бурятия для реализации и работы, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
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