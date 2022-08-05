Всероссийский турнир стартует уже завтра
В Иркутске 6 августа пройдёт всероссийский турнир «Гран-при Байкал» по бодибилдингу, фитнес-бикини и фит-модели. Соревнования состоятся в Иркутском академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова и посвящены 21-летию областной спортивной школы «Атланты».
В турнире «Гран-при Байкал» примут участие победители и призёры чемпионатов мира, Европы, России по бодибилдингу, фитнес-бикини и фит-модели. В Иркутск приехали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Самары и других городов страны.
Соревнования по бодибилдингу проводятся: среди мальчиков до 11 лет – в абсолютном первенстве, среди мужчин – в абсолютном первенстве. Состязания по фитнес-бикини состоятся в ростовых категориях: до 166 см, свыше 166 см и в абсолютном первенстве. Соревнования в номинации «фит-модель» – в абсолютном первенстве.
От Иркутской области на соревнованиях выступят девять спортсменов. Также за медали поборются три воспитанника спортивной школы «Атланты», сообщает пресс-служба областного министерства спорта.
Возрастное ограничение 6+
Иркутск примет «Гран-при Байкал» по бодибилдингу
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